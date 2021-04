Tasso di positività al 4,6%. Continua il calo dei ricoveri

Sono altri 15.370 i nuovi contagi da coronavirus in Italia. Lo si legge sull’ultimo bollettino del Ministero della Salute. I tamponi sono 331.734 con il tasso di positività che scende al 4,6%. I decessi sono 310, in netto calo rispetto ai 429 di ieri, e continuano a svuotarsi i reparti degli ospedali. Sono 26 in meno i pazienti in terapie intensiva mentre è netto il calo dei ricoveri ordinari, -643. Gli attualmente positivi in Italia sono 505.308, 1.430 in meno di ieri. La regione con il maggior incremento dei contagi resta la Lombardia, +2.546, davanti alla Campania, +2.232

