Il premier in conferenza stampa: "Scuola riapre completamente in zona gialla e arancione"

“Le scuole aprono completamente in presenza in zona gialla e arancione mentre in zona rossa si tornerà in parte in presenza in parte a distanza”. Così il premier Draghi in conferenza stampa. “Con la decisione di oggi il governo ha preso un rischio: un rischio ragionato, però, un rischio fondato sui dati che sono in miglioramento. Questo rischio però si fonda su una premessa: che quei provvedimenti che governano il comportamento nelle attività riaperte siano osservati scrupolosamente. Mascherine, distanziamenti” aggiunge Draghi.

