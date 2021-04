Le parole del ministro della Salute: "Tra dicembre e marzo ne abbiamo ricevuto poco di più di 14 milioni"

(LaPresse) “Non dimentichiamolo mai. I vaccini sono la chiave vera per aprire la nuovastagione”. Così il ministro della salute, Roberto Speranza, nelle comunicazioni alla Camera sul piano vaccini. “I numeri, come sempre, sono più chiari di mille parole. Tra dicembre e marzo abbiamo ricevuto poco di più di 14 milioni di vaccini.Tra aprile e giugno ne riceveremo oltre il triplo”, aggiunge. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

