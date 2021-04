Il leader della Lega: "Se i dati migliorano, CdM può decretare ritorno a zona gialla"

(LaPresse) “Chiedere di nuovo le dimissioni del ministro Speranza? Noi andiamo avanti nella richiesta di curare gli italiani e permettere loro di tornare a lavorare. Se poi qualcuno ha sbagliato qualcosa, il tempo sarà galantuomo e gli italiani lo sapranno”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti in Piazza di San Luigi de’ Francesi. “Se c’è una cabina di regia, domani, che esaminerà i dati in miglioramento in tante zone d’Italia, per me, come già previsto dal decreto, settimana prossima un Consiglio dei Ministri può decretare il ritorno alla zona gialla, in base ai dati scientifici, e quindi alla vita”, ha aggiunto Salvini.

