La visita del generale era cominciata ieri pomeriggio nell'hub vaccinale del Lingotto di Torino

(LaPresse) Si è conclusa questa mattina a Novara la due giorni piemontese del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. La visita in Piemonte del generale era cominciata ieri pomeriggio nell’hub vaccinale del Lingotto di Torino, il più grande del capoluogo piemontese, per proseguire in quello allestito da Reale Mutua Assicurazioni. In serata si è svolto un incontro in video conferenza con i prefetti del territorio al Palazzo della Regione. Nella giornata di giovedì, dopo l’arrivo al centro vaccinale del comando del Primo Reggimento Carabinieri Piemonte di Moncalieri, si è spostato all’hub della Fondazione Ferrero di Alba, nel Cuneese, per poi visitare il punto vaccinale del Centro ricerche Ipazia a Novara. Ad accompagnare il commissario il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il responsabile nazionale del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio. Il Piemonte conta su un “esercito del vaccino” che comprende 225 centri vaccinali, quasi 1000 medici di famiglia che vaccinano nei propri ambulatori, altri 1000 che somministrano le dosi nelle aziende sanitarie ed una realtà di 51 aziende che hanno dato la disponibilità a vaccinare la popolazione ed i propri dipendenti.

