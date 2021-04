Il Cremlino non ha rivelato quale siero gli sia stato somministrato

(LaPresse) – Il presidente russo, Vladimir Putin, ha comunicato di aver ricevuto la seconda dose del vaccino contro il Covid-19. Gli è stato somministrato lontano dallo telecamere, ha detto in una videoconferenza: “Proprio ora, prima di entrare in questa sala, ho ricevuto la seconda dose. Spero vada tutto bene. Non è che lo spero, ne sono sicuro”. Putin aveva ricevuto la prima dose, sempre in privato, il 23 marzo. Il Cremlino non ha rivelato quale siero gli sia stato somministrato.

