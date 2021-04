Ristoratori e commercianti dal Circo Massimo volevano sfilare fino in centro città

(LaPresse) Prosegue la manifestazione a Roma di ristoratori e commercianti che dopo circa un’ora di presidio hanno cercato di sfilare in corteo per il centro di Roma al grido di “Libertà, libertà”. La polizia, in assetto antisommossa ha impedito loro il passaggio e bloccato quindi il corteo. Tutto si è risolto senza incidenti.

