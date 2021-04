Attimi di tensione tra polizia e manifestanti al Circo Massimo, volevano raggiungere piazza Venezia

(LaPresse) Attimi di tensione alla manifestazione degli esercenti a Circo Massimo a Roma: la polizia, schierata in assetto antisommossa, ha bloccato la strada ai manifestanti che volevano raggiungere piazza Venezia. Tensione stemperata da una donna che con un mazzo di margherite si è avvicinata ad un funzionario della polizia per consegnargli i fiori in segno di pace e non violenza. “Siamo tutti uguali, anche voi avete figli”, dice la ragazza ai poliziotti in antisommossa. “Non ho più niente per pagare nulla”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata