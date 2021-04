E' tra i paesi con più contagi al mondo, seconda solo agli Stati Uniti

Immagini choc in India, dove la diffusione del coronavirus non si ferma: i corpi delle vittime del virus attendono all’esterno della camera mortuaria di un ospedale di Raipur di essere cremati. L’obitorio è infatti saturo e non c’è più spazio per accogliere i corpi. La pandemia in India si è intensificata bruscamente nell’ultimo mese. Il paese ora ha più di 13,7 milioni di casi confermati, il secondo più alto al mondo dopo gli Stati Uniti. In media nell’ultima settimana, sono stati rilevati oltre 140.000 nuovi casi ogni giorno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata