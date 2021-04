Il tasso di positività scende al 4,4%. Processati 304.990 tamponi

Sono 13.447 i nuovi casi di coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute, su 304.990 tamponi processati. Il tasso di positività scende al 4,4% e calano anche i ricoveri: -67 in terapia intensiva, nelle ultime 24 ore, e -377 nei reparti ordinari. Ancora alto però il numero delle vittime: 476 in un giorno che porta il totale dei morti da inizio pandemia a 115.088.

Con 1.975 nuovi contagi la Lombardia è la regione che registra il maggior numero di nuovi casi (su 34.490 test analizzati), seguita dalla Campania che conta 1.627 nuovi casi su 21.453 tamponi processati e dalla Sicilia con 1.384 contagi. Zero casi, invece il Molise.



