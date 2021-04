Dati in miglioramento rispetto a venerdì

Calano i nuovi casi di contagio e i decessi in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati 17.567 i nuovi positivi e 344 le vittime della pandemia da coronavirus. Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute emerge un tasso di positività, frutto del rapporto tra nuovi casi e test processati, che si attesta al 5,4%, in aumento rispetto a ieri dello 0,2%. Sono, invece, 320.892 i test, tra antigenici e molecolari, processati nelle ultime 24 ore, circa 40mila in meno rispetto al giorno precendente quando erano stati effettuati 362.973 test.

Dati in miglioramento rispetto a venerdì quando sono state registrate 718 vittime (un dato su cui ha pesato l’aggiornamento dei numeri della Sicilia che ha notificato 258 decessi, accumulati nelle settimane precedenti, ma comunicati soltanto ieri). Il totale delle vittime, in Italia, da inizio pandemia sale, con i decessi di sabato, a 113.923.Sono 20.483 le persone guarite dal covid che portano il totale di chi ha sconfitto l’infezione a 3.107.069 persone.

Ad oggi sono 3.558 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 45 in meno rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 186 (ieri 192). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.567 persone, 492 in meno rispetto a ieri. Da inizio pandemia, il totale dei casi è di 3.754.077 persone che hanno contratto il virus. Mentre, ad oggi, risultano positivi 533.085, in calo, rispetto a ieri di 3.267 casi. La Lombardia, con 2.974 casi, resta la regione, in Italia con il più alto numero di contagiati nelle ultime 24 ore. Seguono la Campania con 2.069 casi e Puglia con 1.084.

