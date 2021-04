In piazza cittadini comuni e associazioni come Arci e Sentinelli: "Sono un cadavere che cammina

Una protesta a suon di pentole e coperchi per chiedere alla giunta guidata dal presidente Fontana di fare un passo indietro, l’evento che ha coinvolto un centinaio di cittadini è stato organizzato sotto Regione Lombardia da Arci Milano, Casa Comune, I Sentinelli di Milano, Medicina Solidale. Tra loro anche un uomo, un paziente fragile, che scoppia a piangere perché non è ancora stato vaccinato: “I medici dicono che se prendo il Covid ho il 70-80% di probabilità di morire, sono un cadavere che cammina”. In piazza anche l’europarlamentare del Pd ed ex assessore al Comune di Milano Pierfrancesco Maiorino: “La pandemia – dice – ha sconvolto tutti nel mondo, ma in Lombardia c’è stato un di più, che è stata la responsabilità di Fontana, Letizia Moratti e Bertolaso”.

