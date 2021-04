Calano i casi: riaprono negozi, bar, ristoranti e spiagge. Ma i morti aumentano

(LaPresse) – Le autorità municipali di Rio de Janeiro hanno deciso un allentamento delle restrizioni anti-Covid per il calo dei contagi anche se il numero dei morti aumenta. Nella città brasiliana hanno riaperto negozi, bar, ristoranti e spiagge, con orari ridotti e protcolli di sicurezza come la mascherina obbligatoria. Il sindaco di Rio Eduardo Paes ha spiegato che le misure in atto da marzo hanno funzionato e ha fatto sapere di essere pronto a reintrodurle in caso di un nuovo peggioramento dei dati.

