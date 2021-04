Visita del generale all'hub di Bologna

(LaPresse) “Questa regione è veramente a posto, ieri ha fatto oltre 30mila vaccini e in accordo con il presidente Bonaccini abbiamo deciso di spingerla quasi al limite: quando sarà a regime la macchiba potrà fare tra le 38 e le 40 mila dosi al giorno”. Il generale Francesco Paolo Figliuolo ha parlato così durante la sua visita all’hub vaccinale di Bologna Fiera, accompagnato dal capo della protezione civile Curcio e dal presidente della regione Emilia-Romagna Bonaccini.”Questa è una regione capace, ha già fatto accordi con i medici di medicina generale e praticamente lo ha fatto anche con le farmacie”, aggiunge il generale. “Bisogna vaccinare con priorità chi, da evidenza scientifica, è più vulnerabile alla malattia, ovvero gli over ottanta e le categorie più fragili. È stato ben compreso qui ed è stato vaccinato il 74% degli over 80, la media nazionale è del 64%. Il presidente ha assicurato che per i primi di maggio la categoria sarà messa in sicurezza”, conclude il generale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata