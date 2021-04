Quasi 19 mila nuovi casi e 363 mila tamponi processati. L'Iss: "Prosegue la lenta decrescita della curva"

Sono 18.938 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, con 362.973 tamponi processati. Il tasso di positività è al 5,1%. Il totale delle vittime da inizio pandemia è di 113.579: 718 quelle comunicate in 24 ore ma in realtà nel conteggio entrano 258 vittime che la Regione Sicilia non aveva comunicato e che risalgono alle passate settimane.

“Prosegue la lenta decrescita della curva epidemiologica”. Così il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro durante la conferenza stampa al Ministero della Salute. “La decrescita sta coinvolgendo tutte le fasce di età”, aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata