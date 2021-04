Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo l’incontro col segretario del Pd Enrico Letta

(LaPresse) “Mi fido dei dati scientifici e, se i dati sono in continuo calo e gli ospedali si svuotano, già da aprile tante attività si possono riaprire. Laddove i dato dicono che la situazione è fuori pericolo riaprire è un dovere”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo l’incontro col segretario del Pd Enrico Letta. “Se i dati che escono oggi sono in miglioramento, e quelli del prossimo venerdì lo saranno ulteriormente, per quello che mi riguarda da lunedì successivo si potrà procedere con le riaperture. Devono tornare le zone gialle”, ha aggiunto Salvini.

