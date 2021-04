Il leader della Lega spinge per allentare le misure dopo l'incontro con Draghi

“Abbiamo votato un decreto che in caso di miglioramento dei dati dà la possibilità di fare una nuova norma, io penso un nuovo decreto, per riaprire. Se ci sono intere regioni dove i dati sono migliorati, non puoi dire loro che ne riparliamo tra un mese e facciamo finta di niente”. Lo ha detto Matteo Salvini al termine dell’incontro con il premier Mario Draghi a palazzo Chigi. “Se la scienza vale per le chiusure, deve valere anche per le riaperture”, ha aggiunto il leader della Lega.

