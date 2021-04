Così il premier in conferenza stampa: "Bisogna vaccinare prioritariamente over 80 e over 70"

(LaPresse) Mario Draghi ha parlato della pandemia e della campagna vaccinale nell'attesa conferenza stampa: "Bisogna vaccinare prioritariamente gli over 80, over 70. Smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni. Con che coscienza un giovane salta la lista sapendo che lascia esposto a rischio di morte un anziano o una persona fragile?", ha detto il presidente del Consiglio.

