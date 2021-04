Così il direttore della clinica malattie infettive San Martino di Genova intervenuto su Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora

(LaPresse) “AstraZeneca? “C’è molta confusione, l’Ema ha preso una decisione a mio parere sconcertante, ha deciso di non decidere, e ha perso in un colpo solo buona parte della credibilità che aveva”. Così il direttore della clinica malattie infettive San Martino di Genova Matteo Bassetti, che è intervenuto alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. “La decisione di Ema è da Ponzio Pilato, in pratica ognuno può fare quello che vuole. Allora mi chiedo perché non apriamo ad altri vaccini, come Sputnik, valutando ovviamente tutti i dati?”

