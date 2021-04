La protesta degli ambulanti dei banchi non alimentari: espongono la merce con scritto 'Non in vendita'

“Dobbiamo lavorare, essere liberi di scegliere. Se non moriamo di virus, moriamo senza lavoro”. Così una donna che manifesta a Torino insieme ai mercatali dei banchi non alimentari, che non possono lavorare per via delle restrizioni anti Covid. “Vogliono che stiamo chiusi? Ok, ma ci diano gli aiuti” spiega un’altra ambulante. I mercatali hanno montato i loro banchi scrivendo ‘Merce non in vendita’: alcuni di loro stanno prendendo prenotazioni per le consegne a casa mentre altri stanno vendendo alcuni prodotti in segno di protesta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata