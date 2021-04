Il convoglio intitolato al medico sovietico Fyodor Uglov

(LaPresse) Continua senza sosta la campagna di vaccinazione in Russia che può contare ora su tre sieri, Sputnik V, EpiVacCorona e CoviVac. Una campagna massiccia che punta a raggiungere anche le zone più impervie del Paese grazie a un treno speciale che arriverà in Siberia effettuando oltre 100 fermate: tra queste una a Burazia e una a Irkutsk. La locomotiva è intitolata a Fyodor Grigorievich Uglov, medico sovietico che nel 1994 è stato inserito dal Guinness World Records come il più vecchio chirurgo praticante al mondo: si è ritirato dalla pratica all’età di 102 anni. Sul treno, oltre alla somministrazione del vaccino, i pazienti vengono sottoposti a un check up generale.

