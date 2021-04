Manifestazione in piazza Plebiscito: "Non chiediamo elemosina al governo"

(LaPresse) Quindici croci di cartone portate in piazza del Plebiscito a simboleggiare le difficoltà che gravano sulla categoria degli imprenditori e degli artigiani. Quindici croci, una per ogni tassa e onere che, nonostante la chiusura, esercenti, artigiani e imprenditori sono costretti a pagare. “Vogliamo lavorare e riaprire le nostre attività, non chiediamo elemosina dal governo”.

