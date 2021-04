I test sono 112.962. 421 i morti. + 6 ricoveri in terapia intensiva

Numero molto basso di casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 7.767 i nuovi contagi, a fronte di un numero esiguo di tamponi, 112.962. Lunedì le nuove infezioni erano 10.680, con poco più di 102 mila test. I decessi sono 421. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Il tasso di positività scende al 6,8 %, lunedì era al 10,4%. Superati i 3 milioni di guariti con i 21.733 delle ultime 24 ore.

Crollano gli attuali positivi: sono 14.391 in meno nelle ultime 24 ore. Sono 6 in più i ricoverati in terapia intensiva in Italia con sintomi di Covid-19, cioè 3.743 in totale. Il saldo degli ingressi del giorno è di 221. Sono 552 in più nel giro di 24 ore i posti pieni nei reparti ordinari. Il totale dei ricoverati con sintomi di coronavirus ammonta ora a 29.337.

