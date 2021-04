Ogni discussione legata al miglioramento dei dati

(LaPresse) Passate le festività pasquali, si torna a parlare di possibili riaperture. L’attesa per un allentamento delle misure cresce sempre di più, ma la risposta non sarà a stretto giro di posta. La prossima settimana potrebbe essere convocato un vertice della cabina di regia del governo per valutare eventuali riaperture di attività produttive (e non solo) prima della fine del mese di aprile. Ogni discussione sarà però legata al miglioramento dell’andamento della curva epidemiologica. Nelle ultime 24 ore sono 10.680 i nuovi casi e 291 i morti, 102.795 i tamponi processati con un tasso di positività in aumento al 10,4%

