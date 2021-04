Sono 250.933 i test analizzati, tasso di positività al 7,2%. Le vittime sono 326

Sono 18.025 i nuovi casi di coronavirus in Italia, riportati nell’ultimo bollettino del ministero della Salute (ieri erano 21.261) su 250.933 tamponi processati. In netto calo quindi i test analizzati nel week end pasquale. Il tasso di positività è al 7,2%. I morti sono 326, in lieve calo rispetto a ieri (376).

i dimessi guariti sono 13.511. Calano di 11 unità le terapia intensive, che ad oggi contano 3703 ricoverati (ieri erano 3.714) con 195 ingressi del giorno.

Oltre 3mila contagi su 41.537 tamponi processati in Lombardia, che è la regione con il numero maggiore di casi, seguita dalla Campania che ne conta 1.908 (su 18.250 test) e dall’Emilia-Romagna 1.700 contagi su oltre 19mila tamponi analizzati.

