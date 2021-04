Stop completo all'utilizzo del farmaco

L’Olanda ha deciso di sospendere completamente l’utilizzo del vaccino AstraZeneca contro il Covid-19. Lo hanno riferito le autorità sanitarie del Paese, citate dai media locali. L’organizzazione Ggd Ghor ha specificato che la decisione è stata presa di concerto da ministero della Salute e agenzia di salute pubblica. Ieri il Paese aveva deciso la sospensione del farmaco per le persone sotto i 60 anni, dopo la segnalazione di cinque nuovi casi di trombi in persone che si erano sottoposte alla somministrazione del vaccino e altri effetti collaterali in donne di età compresa fra 25 anni e 65 anni. Il Ggd Ghor ha dichiarato che in questo modo saranno “evitati sprechi”, visto che centinaia di persone sarebbero vaccinate in 70 o 80 luoghi diversi e il rapporto con le iniezioni ricavabili da ogni fiala comporterebbe il mancato utilizzo di siero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata