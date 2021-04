Il consulente della campagna della Lombardia all'inaugurazione dell'hub di Varese

(LaPresse) – Dal 7 all’11 aprile gli over 80 lombardi che vogliono vaccinarsi contro il Covid e non hanno ricevuto l’sms dalla Regione potranno presentarsi agli hub vaccinali con documento e tessera sanitaria. Lo ha confermato il consulente della campagna vaccinale della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, a margine dell’inaugurazione dell’hub di Varese. “Innanzitutto va chiarito che l’indicazione riguarda quegli over 80 che dal 16 di febbraio si sono prenotati per farsi vaccinare, e che magari per le più varie ragioni, anche per questioni di inefficienza o altro, non hanno ricevuto ancora l’sms. Sappiamo che se ce ne sono, sono al massimo alcune centinaia. Poi ci possono essere degli over 80 che non sono andati a farsi vaccinare quando sono stati chiamati, magari perché stavano in quarantena, perché purtroppo erano malati, per impedimenti vari. E allora loro hanno tutto il diritto di tornare a vaccinarsi entro l’11 di aprile. Quegli over 80 che non avevano aderito alla campagna di vaccinazione, e che quindi si erano in qualche modo autoesclusi dalla vaccinazione, si potranno vaccinare non appena avranno aderito, tramite anche il portale delle Poste, che da ieri è operativo”, ha chiarito a chi gli chiedeva se il cambio di strategia fosse una resa alle inefficienze di Aria.

