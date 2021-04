Lungomare interdetto e controlli a tappeto

(LaPresse) E’ una Pasqua blindata quella partenopea. Le strade del Centro e quelle che portano alle spiagge cittadine sono presidiate dalle forze dell’ordine. Lungomare interdetto e controlli a tappeto per chi circola in automobile o con lo scooter. Deserti anche gli imbarchi per le isole.

