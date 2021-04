Manifestazione davanti al palazzo della Regione Campania

(LaPresse) I genitori SI Dad si sono ritrovati all’esterno del palazzo della Regione Campania, a Napoli, per manifestare contro il decreto del Governo che prevede la riapertura delle scuole il prossimo 7 aprile. “I protocolli sono fermi alla prima fase della pandemia quando esisteva un solo ceppo del virus. Le varianti non sono considerate. Inoltre, è stato vaccinato l’80 per cento del personale docente e scolastico ma solo il 2% ha avuto la seconda dose. Così non ci sono le condizioni per riaprire in sicurezza”. Queste le parole dei manifestanti.

