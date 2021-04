Cannoni ad acqua per disperdere la folla

(LaPresse) – Nuovi scontri, venerdì, al parco Bois de la Cambre a Bruxelles: la polizia ha utilizzato i cannoni ad acqua per cercare di disperdere i manifestanti che si sono radunati nuovamente nella struttura cittadina. Il raduno in uno dei più grandi parchi di Bruxelles è stato promosso da un gruppo chiamato Abyss, che afferma di non mettere in discussione la strategia del governo contro il coronavirus, ma di lottare per i diritti dei cittadini a riunirsi all’aperto. I nuovi scontri seguono quelli di giovedì, che hanno lasciato dozzine di feriti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata