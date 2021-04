L'iniziativa è stata presentata ieri dal presidente Attilio Fontana

Prende il via oggi il nuovo sistema di prenotazione messo in campo da Regione Lombardia, in collaborazione con Poste Italiane, per la prenotazione della vaccinazione massiva dei cittadini lombardi. L’iniziativa è stata presentata ieri dal presidente Attilio Fontana, dal vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti, insieme al responsabile Technology and Operation di Poste Italiane Mirko Mischiatti e al responsabile della campagna vaccinale Guido Bertolaso.

Partenza senza intoppi

Partita in Lombardia la prenotazione delle vaccinazioni anti Covid per la fascia 79-75 anni (nati da 1942e il 1946) sul nuovo portale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it gestito da Poste Italiane. Le prenotazioni sono iniziate alle 8 di stamattina e già molti utenti hanno segnalato il funzionamento corretto della piattaforma che ha permesso loro in pochi minuti di prenotare la vaccinazione. Da oggi è possibile inoltre utilizzare altri tre canali: il call center 800 894 545, tramite Postamat e i postini muniti di palmare.

