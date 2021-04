Prezzi esorbitanti, da 155 euro a dose a 20mila euro per uno stock da 800 fiale

(LaPresse) La guardia di finanza ha sequestrato 2 canali Telegram adibiti alla vendita illegale di vaccini anti-Covid. Proponevano illegalmente al pubblico dosi di vaccino della AstraZeneca spa, Pfizer srl e Moderna inc. attraverso il Dark-Web a prezzi esorbitanti: 155 euro per una presunta dose di vaccino e fino a 20.000 euro per uno stock di 800 fiale con garanzia di anonimato, tracciabilità della spedizione, imballaggio a temperatura refrigerante controllata e persino richiamo incluso nell’offerta; un business redditizio che ha attratto migliaia di persone interessate ad immunizzarsi dal virus senza attendere le tempistiche della campagna vaccinale in corso.

