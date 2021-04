Il consulente della campagna di vaccinazione per Regione Lombardia ha illustrato il piano

(LaPresse) “A fine maggio, inizio giugno saremo riusciti a coprire le categorie maggioramente a rischio almeno con la prima dose. Avremo fatto un’operazione tipo Israele”. Lo ha annunciato Guido Bertolaso, consulente della presidenza per la campagna vaccinale, in conferenza stampa a Palazzo Lombardia a Milano presentando il piano di vaccinazione massiva in regione.

