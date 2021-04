Il direttore Sylvain Bellenger: "Orgogliosi di questa collaborazione"

A Napoli la Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte si trasforma in Hub vaccinale. Oggi tocca ai caregiver: in 650 riceveranno il vaccino di Astrazeneca o Pfizer. “Siamo orgogliosi della collaborazione con la Regione e la Asl, la hub vaccinale nel Bosco associa bellezza, benessere e sanità. Tutti i vaccinati della Fagianeria riceveranno un biglietto scontato della durata di un anno per visitare il Museo”. Così Sylvain Bellenger, direttore del Museo Nazionale e Real Bosco di Capodimonte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata