In 650 si sono recati presso il centro installato all'interno della Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte

(LaPresse) E’ il giorno dei caregiver a Napoli, in 650 si sono recati presso il centro vaccinale installato all’interno della Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte, per sottoporsi all’inoculazione del siero anti covid. “E’ una sorta di via di uscita, un atto di responsabilità verso i più fragili”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata