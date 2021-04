Tutto il Paese in lockdown, scuole chiuse e coprifuoco dalle 19

La Francia richiude per quattro settimane. Tutto il Paese diventerà una grande zona rossa con negozi non essenziali chiusi e coprifuoco alle 19. La decisione è stata annunciata dal presidente Emmanuel Macron in un atteso discorso alla nazione. Il Covid-19 circola ancora troppo velocemente e per arginarlo c’è bisogno di una nuova stretta. Il capo dell’Eliseo ha poi dichiarato che i francesi potranno spostarsi da una regione all’altra durante il fine settimana di Pasqua. Le scuole saranno chiuse per tre settimane, dal 26 aprile il rientro per materne ed elementari con medie e licei a distanza.

