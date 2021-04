Il commissario straordinario e il Capo della Protezione Civile a Milano: visita a due hub in città e uno a Malpensa

Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, al termine della visita in Lombardia, insieme al capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha fatto il punto in conferenza stampa al centro congressi MiCo. “In Lombardia va tutto bene? No. Come dalle altre parti bisogna migliorare”, ha detto il generale rispondendo a una domanda di un giornalista. I due hanno visitato l’hub vaccinale del Policlinico in Fiera a Milano, l’hub di Malpensa Fiere, a Busto Arsizio, in provincia di Varese, attivo da oggi, e il drive through al parco di Trenno, a Milano. “Da domani subentrerà Poste italiane e si risolveranno gradualmente ma in modo veloci le problematiche legate alla criticità dei sistemi informativi”, ha aggiunto il generale.

“La Lombardia è una regione che ha un sesto dei cittadini italiani e quindi nell’ambito dei famosi 500 mila vaccinati al giorno ha un ruolo fondamentale. Se noi non raggiungiamo gli obiettivi in Lombardia evidentemente quei 500 mila faticheranno ad arrivare”, ha dichiarato Curcio. “Noi saremo a supporto di questa attività perché Stato e regioni devono lavorare insieme per questo obiettivo”, ha aggiunto il numero 1 della Protezione Civile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata