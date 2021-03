Sono 9.928.663 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate fino ad oggi in Italia, secondo il report quotidiano del ministero della Salute. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 3.112.079.

La Lombardia resta la regione che in valore assoluto ha somministrato più dosi, sono 1.577.974, cioè l’87,3% di quelle ricevute (1.808.290). Seguono il Lazio con 1.017.771 vaccini inoculati sui 1.149.900 consegnati (è l’88,5%) e il Veneto che ha somministrato il 94,7% delle 916.380 dosi ricevute, cioè 867.744. L’Emilia Romagna, sempre in termini assoluti, è al quarto posto in classifica con 846.606 dosi inoculate (il 90% di quelle ricevute), mentre al quinto c’è la Campania con 830.775 dosi (l’88,1%). In coda resta la Valle d’Aosta con 22.725 somministrazioni, che rappresentano comunque il 90% dei vaccini ricevuti.

La provincia autonoma di Bolzano è ancora la regione che ha somministrato il maggior numero di dosi, in base a quelle ricevute (96,4%), seguita dal Veneto (94,7%) e Molise (93,6%). La Calabria è invece la peggiore: ha somministrato ‘solo’ il 79,6% delle dosi ricevute.

La Lombardia è invece la regione che ha ricevuto il maggior numero di vaccini (1.808.290 dosi), davanti a Lazio, Campania ed Emilia Romagna.

Di seguito il report con i dati suddivisi regione per regione in base alla percentuale di somministrazione:

Regioni Dosi somministrate Dosi consegnate % Abruzzo 221.302 248.490 89,1 Basilicata 93.353 105.725 88,3 Calabria 257.977 323.990 79,6 Campania 830.775 943.375 88,1 Emilia-Romagna 846.606 940.380 90 Friuli-Venezia Giulia 223.320 250.655 89,1 Lazio 1.017.771 1.149.900 88,5 Liguria 281.255 344.290 81,7 Lombardia 1.577.974 1.808.290 87,3 Marche 261.559 303.190 86,3 Molise 62.655 66.905 93,6 P.A. Bolzano 105.202 109.185 96,4 P.A. Trento 93.333 102.160 91,4 Piemonte 789.487 896.870 88 Puglia 596.025 700.105 85,1 Sardegna 228.435 283.190 80,7 Sicilia 779.857 863.035 90,4 Toscana 629.726 708.970 88,8 Umbria 141.582 156.835 90,3 Valle d’Aosta 22.725 25.260 90 Veneto 867.744 916.380 94,7

