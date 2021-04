Lavori in dirittura d'arrivo, l'obiettivo è di 10mila somministrazioni a settimana

L’iconico Stade de France di Parigi si trasforma in un enorme centro per vaccinazioni anti-Covid. I lavori sono in dirittura d’arrivo, l’obiettivo delle autorità è raggiungere le 10mila somministrazioni a settimana.

