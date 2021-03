Allentate le norme: balli e canti nelle strade oltre le misure consentite

A Madrid è ripartita la movida che ha reso celebre la capitale spagnola. La linea aperturista della presidente della regione, Isabel Diaz Ayuso, che ha dato il via libera alla riapertura di bar e ristoranti, con coprifuoco allungato alle 23, ha scatenato la vita notturna. Nelle strade del centro si va avanti a far festa dopo l’orario di chiusura, con canti e balli per strada, senza mascherine, con i classici ‘botellon’ alla spagnola, le bottiglie di plastica riempite di drink alcolici, consumate all’aperto dai ragazzi

