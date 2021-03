Stasera alle 20 è atteso un discorso di Macron: il presidente francese dovrebbe annunciare nuove misure

La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, chiede di chiudere le scuole. Mercoledì mattina, ospite di Bfmtv-Rmc, ha dichiarato che “la situazione è molto grave”.

“Penso che le scuole debbano essere chiuse perché oggi c’è una grande organizzazione, per esempio a Parigi abbiamo 20mila studenti che non sono in classe, o perché sono malati o perché le classi sono chiuse, ci sono 850 classi chiuse”, ha detto Hidalgo. Le dichiarazioni della sindaca di Parigi giungono mentre si riunisce il Consiglio sanitario di Difesa. Stasera alle 20 è atteso un discorso del presidente francese Emmanuel Macron, che dovrebbe annunciare nuove misure. Fra le opzioni sul tavolo c’è anche la chiusura delle scuole.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata