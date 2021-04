Così il capo della Protezione civile che ha incontrato i vertici della regione

“La Lombardia è una regione che ha un sesto dei cittadini italiani e quindi nell’ambito dei famosi 500 mila vaccinati al giorno ha un ruolo fondamentale. Se noi non raggiungiamo gli obiettivi in Lombardia evidentemente quei 500 mila faticheranno ad arrivare”. Così Fabrizio Curcio capo della Protezione civile a Milano al termine della visita ai centri vaccinali lombardi insieme al commissario straordinario Figliuolo. “Noi saremo a supporto di questa attività perché Stato e regioni devono lavorare insieme per questo obiettivo”.

