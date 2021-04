Il governatore della Basilicata: "Abbiamo intensificaot l'attività per le vaccinazioni"

(LaPresse) “Soprattutto nell’ultima settimana è stata intensificata l’attività per le vaccinazioni, abbiamo dedicato le nostre energie soprattutto agli over 80, contiamo di terminare a breve la vaccinazione a quest categoria almeno per quanto riguarda la prima dose”. A dirlo è il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che ha poi aggiunto: “Non potevamo dimenticare anche i più fragili, infatti da lunedì si sta procedendo con le vaccinazioni ai dializzati e da domani inizieremo con i trapiantati e contiamo per il giorno 3 di chiudere anche questa categoria di fragili per passare agli oncologici e a coloro affetti da malattie rare”. L’obiettivo, ha spiegato il governatore lucano, è quello di iniziare dopo Pasqua “con tutte le altre categorie per fasce d’età”.

