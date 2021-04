In molti hanno perso il lavoro e sono pochi gli aiuti di emergenza finanziati dal governo

Brasile in grave difficoltà per l’emergenza coronavirus. Al numero altissimo di contagi e alla crisi degli ospedali si associano le difficoltà di tantissime persone che vivono in situazioni di difficoltà. Sono andati in fumo molti posti di lavoro e gli aiuti di emergenza finanziati a livello federale sono terminati nel dicembre del 2020 e un nuovo pacchetto, che fornirà molto meno ai residenti a basso reddito, non inizierà prima di aprile. Così è aumentato esponenzialmente il numero delle persone che cercano cibo nelle mense per i poveri in tutta la città. Il Franciscan Solidarity Service (SEFRAS) in poco più di un anno ha distribuito a Rio de Janeiro e San Paolo circa 1,4 milioni di pranzi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata