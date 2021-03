Aggiornato anche il bugiardino del farmaco

Il vaccino anti-Covid AstraZeneca cambia nome e diventa ‘Vaxzevria’. La nuova denominazione con tanto di bugiardino riportante le caratteristiche del farmaco si trova sul sito dell’Agenzia europea del farmaco (Ema): inseriti fra gli effetti collaterali anche il rischio di trombosi. -Il farmaco ha un nome quando viene registrato’. Questa è la consuetudine. La sigla ‘Covid-19 AstraZeneca vaccine’, non era il nome del farmaco, ma solo il suo nome temporaneo. Così fonti AstraZeneca spiegano come il farmaco Vaxzevria è stato denominato, evidenziando che non si tratta di un ‘cambio’.

