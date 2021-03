Il capo della Protezione Civile in audizione in Commissione Affari sociali alla Camera

Puntiamo ‘a protocolli con le Regioni per indirizzare ciò che avanza dei vaccini e le rimanenze e finalizzarlo alle categorie più bisognose, evitando così meccanismi poco trasparenti che creano sfiducia nei cittadini’. Lo sottolinea il capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio durante l’audizione in Commissione Affari sociali alla Camera sulla campagna vaccinale anti-Covid. “La performance Lombardia condiziona nei numeri tutta la campagna vaccinale” ha aggiunto Curcio evidenziando il fatto che proprio in Lombardia arrivi una maggior quantità di consegne.

