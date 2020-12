(LaPresse) – Vaccine day domenica 27 dicembre anche in Piemonte. La giornata è iniziata nell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino, dove sono arrivate le 910 dosi destinate al territorio, poi smistate per la loro parte alle Molinette, al Mauriziano e al San Giovanni Bosco di Torino, agli ospedali di Alessandria, Cuneo e Novara e alle case di riposo di Asti, Rodello, in provincia di Cuneo, e Novara. Il primo piemontese ad essere vaccinato è stato il professor Giovanni Di Perri, responsabile delle Malattie infettive dell’Amedeo di Savoia. Presente l’assessore alla Salute, Luigi Genesio Icardi, il quale ha riferito che la Regione è in contatto con diverse case farmaceutiche e che sarà una campagna vaccinale epocale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata