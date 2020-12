Il premier Johnson in conferenza stampa annuncia la nuova stretta per Natale

“Dobbiamo guardare di nuovo, temo, al Natale e come primo ministro è mio dovere fare ciò che è giusto per proteggere le persone in questo Paese”. Così il premier Johnson annunciando la nuova stretta per Natale per colpa del Covid. “So quante emozioni le persone investono in questo periodo dell’anno – ha aggiunto – Ma abbiamo detto sempre che dobbiamo e saremo guidati dalla scienza”. Sembra che stia circolando molto in Gran Bretagna la nuova variante del virus.

