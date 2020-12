Intanto gli Usa approvano il vaccino Moderna, diversi politici si sono già sottoposti pubblicamente alla vaccinazione

Il premier britannico Boris Johnson ha fatto sapere che 350mila britannici hanno ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid. Il Paese è alle prese con un nuovo ceppo del coronavirus, che Johnson ha spiegato si diffonde “molto più velocemente” e in poche settimane è diventato predominante a Londra e nel Sud Est dell’Inghilterra. Quindi, ha spiegato, la strategia in vista delle festività va rivista: Londra, il Sud Est e altre aree passano al nuovo massimo livello d’allerta 4. Ciò comporta, tra l’altro, il divieto ai nuclei familiari d’incontrarsi, l’obbligo di restare in casa salvo motivi comprovati e la chiusura dei negozi non indispensabili. Ciò vale da domani (domenica) sino al 30 dicembre, quando la situazione sarà rivalutata. In scia all’annuncio di Johnson sono arrivati quelli di Scozia e Galles. La prima sarà in lockdown dal 26 dicembre per tre settimane; in Galles, lockdown immediato e allentamento solo il 25 dicembre. “Quando il virus cambia il suo metodo d’attacco, dobbiamo cambiare il nostro metodo di difenderci”, ha risposto BoJo a chi gli chiedeva conto del repentino cambio di rotta, dopo che solo pochi giorni fa aveva dichiarato che “cancellare il Natale” sarebbe stato “disumano”.

GLI USA E IL VACCINO

Gli Stati Uniti hanno aggiunto un nuovo vaccino al loro ‘arsenale’ contro il Covid-19, approvando in via d’emergenza il farmaco Moderna/National Institutes of Health. La Food and Drug Administration ha infatti dato il suo benestare, dopo che già l’aveva fatto per Pfizer/BioNTech, mentre il Paese continua a contare oltre 3mila morti al giorno per il coronavirus. È la prima approvazione per il vaccino Moderna, simile a quello di Pfizer, ora in distribuzione a milioni di lavoratori del settore sanitario e residenti delle case di cura, nella maggior campagna di vaccinazione della storia Usa. I due farmaci, ha detto il direttore del NIH, Francis Collins, funzionano “meglio di quanto avessimo osato sperare”, “la scienza ha fatto qualcosa di meraviglioso”.

Nei giorni scorsi vari politici si sono sottoposti alla vaccinazione pubblicamente, in diretta tv o diffondendo le immagini sui social media, tra cui il vice presidente Mike Pence e i leader delle maggioranze a Camera e Senato, la democratica Nancy Pelosi e il repubblicano Mitch McConnell. L’obiettivo era contribuire a convincere gli statunitensi a vaccinarsi, visto che secondo i sondaggi molti restano scettici. Intanto, l’allarme è particolarmente alto a causa delle festività di Natale e Capodanno, per il rischio legato a raduni e viaggi. Gli Usa restano il Paese con il bilancio più pesante di contagi confermati e decessi, rispettivamente quasi 17,5 milioni e 313mila (i nuovi casi sono in media 216mila al giorno).

