Crollo tamponi: 152.967 in 24 ore, oltre 43mila in meno

Sono 17.938 i nuovi casi di coronavirus in Italia (in calo rispetto ai 19.903 di ieri) con un crollo dei tamponi processati: 152.967 in 24 ore, oltre 43mila in meno.Con il calo dei tamponi l’indice di positività supera l’11,7%. Sono invece 484 i morti, in discesa rispetto ai 649 delle 24 ore precedenti. Il totale dei contagi è di 1.843.712 dall’inizio della pandemia, i deceduti sono 64.520.

In calo anche i ricoverati con sintomi: sono 331 in meno rispetto a ieri. Il totale è di 27.235 posti occupati in area non critica. Segno negativo anche in terapia intensiva, che registra un – 41 rispetto a ieri. Il totale dei letti occupati ammonta a 3.158.

Il Veneto è la regione con più contagi, 4.092 quelli delle ultime 24 ore, seguito dalla Lombardia con 2.335 nuovi casi e dall’Emilia Romagna che ne conta 1.940. Sono rimaste poche ormai le regioni con contagi a quattro cifre: oltre a Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, si aggiungono la Campania e la pUglia, mentre tutte le altre regioni italiane hanno registrato meno di mille contagi in un giorno.

